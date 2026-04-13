Rolling Stones | torna il mistero con un vinile unico a Milano

A Milano è stato lanciato un vinile da 12 pollici, distribuito in pochi negozi selezionati e in quantità molto limitate, segnando il ritorno ufficiale dei Rolling Stones. L’uscita del disco ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei collezionisti, che hanno potuto acquistare il prodotto esclusivo. La distribuzione ristretta ha generato grande curiosità tra i fan, mentre il disco rappresenta un evento particolare nel panorama musicale.

Un unico vinile da 12 pollici, distribuito in quantità limitatissima e reperibile solo in pochissimi punti vendita selezionati, ha sancito il ritorno dei Rolling Stones. Il brano, intitolato Rough and Twisted, è stato reso disponibile proprio ieri, segnando l’inizio di una nuova fase per la leggendaria band che si apre con il lancio del primo singolo tratto dal prossimo album Foreign Tongues, la cui uscita è attesa intorno al 10 luglio. L’enigma dei cartelloni e l’unicità del reperto milanese. La strategia comunicativa che ha preceduto questa uscita è stata costruita su una serie di indizi disseminati nel territorio inglese attraverso dei manifesti pubblicitari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rolling Stones: torna il mistero con un vinile unico a Milano Leggi anche: “Chi caz*o sono i Coachroaches?”: il vinile fantasma dei Rolling Stones, tra analogico, teasing e l’illusione che il rock possa salvarci The Kolors: nuovo sound reggae e il ritorno live con Rolling StonesI The Kolors lanciano Rolling Stones, il nuovo singolo che introduce una fase di evoluzione sonora per la formazione guidata da Stash, fungendo da...