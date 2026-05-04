Rogo da terrazzo Evacuate due palazzine

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio a Dalmine, intorno alle 13.45, interessando una palazzina in via Segantini. Il fumo e le fiamme hanno portato all’evacuazione di due palazzine vicine, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio o su eventuali feriti.

DALMINE (Bergamo) Un grosso incendio è scoppiato a Dalmine ieri pomeriggio intorno alle 13.45. A bruciare una palazzina situata in via Segantini. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre da Bergamo e Dalmine, ma anche Madone e Romano. Le fiamme hanno causato un’alta nube di fumo nero visibile a distanza di chilometri per oltre un’ora. Dalle prime informazioni pare che il rogo sia scoppiato su una terrazza in via Segantini, propagandosi poi a un’abitazione che si trova sopra una banca, una scuola di lingue e negozi di informatica. Non ci sarebbero fortunatamente feriti. Ma il fuoco ha causato lo sfondellamento delle pignatte e ha compromesso gli impianti di servizio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo da terrazzo. Evacuate due palazzine Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorni I vigili del fuoco passano dal terrazzo per domare il rogo in un condominioFIRENZE – Paura nella tarda mattinata nel capoluogo toscano a causa di un rogo scoppiato all’interno di un edificio residenziale. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Rogo da terrazzo. Evacuate due palazzine; Monte Faeta devastato da un maxi incendio: oltre 3500 persone evacuate e fiamme fuori controllo; Si tuffa per salvare il suo cane scivolato nel canale, ma muore annegato: il dramma di Sergio Pizzamiglio. Rogo da terrazzo. Evacuate due palazzineDALMINE (Bergamo) Un grosso incendio è scoppiato a Dalmine ieri pomeriggio intorno alle 13.45. A bruciare una palazzina situata ... ilgiorno.it LGAs da aka kammala tantancewa: Albasu, Karaye, Rogo, Shanono, Bagwai, Dawakin Tofa, Rimingado, Tofa, Dawakin Kudu, Warawa, Doguwa, Tudunwada, Gwale, KMC, Tsanyawa, Ghari, Fagge, Bichi, Gaya da Ajingi. - facebook.com facebook Il rogo di #CransMontana, la #Svizzera insiste sui conti da pagare: “E mandateci il conto del Niguarda”. Le famiglie vedranno il filmato choc della tragedia. #Tg1 Roberta Ferrari x.com