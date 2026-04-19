Incendio a Beinasco distrutto il capannone della Speed Service | evacuate le palazzine nei dintorni

Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato all’interno di un capannone industriale a Beinasco, provocando ingenti danni alla struttura. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A causa del fumo e dei rischi, sono state evacuate alcune palazzine nelle vicinanze. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle cause dell’incendio.

Maxi incendio a Beinasco, nei pressi di Torino. Un rogo è divampato all’interno del capannone della ditta Speed Service, in via Monginevro. Un’alta colonna di fumo nero, visibile anche da Torino, si è alzata in cielo. Il custode dell’azienda è rimasto intossicato, sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco. Incendio a Beinasco, fumo visibile da Torino Fiamme nella Speed Service di Beinasco, vigili in azione Il sindaco di Beinasco ai residenti: “Non aprite le finestre” Incendio a Beinasco, fumo visibile da Torino L’incendio è divampato nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, a Beinasco. Secondo i primi riscontri, all’interno del capannone si trovavano diversi mezzi della ditta di trasporto merci.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorni Notizie correlate Incendio a Beinasco oggi: a fuoco capannone industriale. Il sindaco: “Tenete le finestre chiuse”Torino, 19 aprile 2026 – Un maxi incendio si è sviluppato all'interno di un edificio industriale a Beinasco, comune alle alle porte di Torino. Torino, maxi incendio a Beinasco: evacuate case vicine. Sindaco: “Tenete chiuse le finestre”(Adnkronos) – Un maxi incendio è scoppiato oggi all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco (Torino). Una raccolta di contenuti Incendio a Beinasco, distrutto il capannone della Speed Service: evacuate le palazzine nei dintorniMaxi incendio a Beinasco, nei pressi di Torino. Un rogo è divampato all’interno del capannone della ditta Speed Service, in via Monginevro. Un’alta colonna di fumo nero, visibile anche da Torino, si è ... virgilio.it Ditta di trasporti in fiamme a Beinasco, evacuazioni per il maxi incendio. Il sindaco: Tenete chiuse le finestreIl sindaco sul posto, in corso l'evacuazione degli edifici vicini a scopo precauzionale. Lungo lavoro di spegnimento da parte dei vigili del fuoco ... today.it