Taser anche Sala chiude | Non ci sono grandi risultati mi rimetto ai partiti

Il sindaco di Milano ha annunciato che si dimette dalla proposta di utilizzare il taser nell’ambito delle forze di sicurezza cittadine. La decisione arriva dopo che anche altre figure istituzionali hanno espresso dubbi o deciso di non procedere con l’adozione di questa tecnologia. La discussione pubblica e le opinioni politiche sembrano aver influito sulla scelta, portando alla conclusione che non ci sono risultati concreti da ottenere in questa fase.

Milano, 11 aprile 2026 – Il sindaco Giuseppe Sala “scarica“ il taser. In senso tecnico e politico. Sì, perché dopo i dubbi espressi dalla maggioranza di centrosinistra in Comune, in primis dal gruppo del Partito democratico, sull’utilizzo definitivo delle pistole a impulso elettrico per gli agenti della Polizia locale, il primo cittadino è pronto a rimettersi alla volontà politica del Consiglio comunale. Certo, c’è stata la sperimentazione durata sei mesi nel 2025, che ha comportato l’acquisto di 6 taser e l’addestramento di 50 ghisa: operazione costata oltre 30 mila euro. Certo, la delibera licenziata dalla Giunta comunale ha fatto sua una relazione del comandante del Corpo Gianluca Mirabelli, che ha promosso la sperimentazione delle pistole a impulso elettrico soprattutto in funzione di deterrenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taser, anche Sala chiude: “Non ci sono grandi risultati, mi rimetto ai partiti” Kalulu a DAZN: «Giochiamo bene ma anche i risultati sono buoni. Questa libertà che mi sta dando Spalletti mi piace molto»Alisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio. Chiude anche il cinema Vittoria. Il parroco: "Non ci sono più soldi"Preoccupazione tra i residenti di Loiano dove, in una settimana, è stata annunciata la chiusura del Consorzio Agrario, una notizia che in paese si... Temi più discussi: Taser, anche Sala chiude: Non ci sono grandi risultati, mi rimetto ai partiti; Milano, taser alla polizia locale: a Palazzo Marino divisioni in maggioranza, i dem frenano e chiamano Sala; Sala non decide sui taser alla polizia locale: Mi adeguerò al consiglio comunale; Milano, niente taser per i vigili: 3 mesi dopo il test, arriva lo stop (politico) al provvedimento. Taser, anche Sala chiude: Non ci sono grandi risultati, mi rimetto ai partitiIl primo cittadino smentisce il capo dei vigili, promettendo però di coinvolgerlo per un confronto in commissione Sicurezza. Il sindacato Sulpm: Importante e dimostrato l’effetto deterrenza ... ilgiorno.it Sala non decide sui taser alla polizia locale: Mi adeguerò al consiglio comunaleLa sperimentazione era stata strappata dal centrodestra in cambio del ritiro di emendamenti all'assestamento finanziario. A gennaio la giunta ha dato l'ok dopo una relazione positiva del comandante, ... milanotoday.it Il comandante Claudio Rimondi ospite di un evento aperto ai cittadini organizzato il 23 aprile nella sala degli Ulivi in viale Ciro Menotti. Al centro del dibattito ci sarà anche l'utilizzo del taser. È Mattia Meschieri, referente del Comitato, a spiegare le motivazioni - facebook.com facebook Milano, taser in dotazione alla polizia locale: maggioranza spaccata a Palazzo Marino, i dem frenano e chiamano Sala x.com