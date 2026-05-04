Roberto Vecchioni si lascia andare | Inter questo Scudetto ha tratti epici e il sapore della rinascita! Guarire dalle ferite passate era una necessità emotiva

Il cantautore Roberto Vecchioni ha commentato il 21° scudetto dell’Inter, definendolo un traguardo con tratti epici e simbolo di rinascita. Ha detto che vincere questa stagione ha rappresentato per lui una necessità emotiva, sottolineando il significato speciale di questo titolo per i tifosi e per la squadra. Le sue parole sono state raccolte in un'intervista recente, in cui ha espresso la sua gioia per il successo della squadra nerazzurra.