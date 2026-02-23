Roberto Vecchioni si becca un querelone da La Russa Disse che il figlio Geronimo aveva rubato a casa sua | era falso

Roberto Vecchioni ha ricevuto una querela da La Russa dopo aver affermato che il figlio Geronimo aveva commesso un furto a casa sua, accusa che si è rivelata infondata. La dichiarazione, fatta durante il festival “La Gaberiana” a luglio 2023, ha suscitato diverse reazioni e portato l’ex politico a sporgere denuncia. Ora, le accuse saranno esaminate in tribunale, dove si deciderà il da farsi.

Finirà in tribunale la frase uscita dalla bocca di Roberto Vecchioni, il popolare cantautore milanese, nel corso del festival “La Gaberiana”, nel luglio del 2023. Un aneddoto raccontato in pubblico faceva immaginare che il figlio di Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato, Geronimo, da ragazzino avesse partecipato a una festa a casa di Vecchioni nel corso della quale erano stati sottratti degli oggetti di valore. Falso, perché Geronimo fu scagionato dalle accuse. Ecco perché la procura di Firenze ha citato in giudizio il cantautore. L’udienza si celebrerà il 16 giugno. Il giudice monocratico deciderà se emettere sentenza di proscioglimento, disporre la prosecuzione del processo o ammettere il patteggiamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

