Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro Io dico l' universo
Lunedì 2 marzo, al Museo della Marineria di Cesenatico, si terrà la presentazione del nuovo libro di Roberto Mercadini, che approfondisce la figura di Galileo Galilei. L’autore, noto per il suo modo di spiegare storie e scoperte, si concentrerà sulla vita e le intuizioni del grande scienziato, offrendo un punto di vista accessibile e coinvolgente. La serata invita a scoprire aspetti meno noti del personaggio, senza tralasciare dettagli storici e culturali.
A Ravenna Roberto Mercadini presenta il suo nuovo libro: Racconto Galileo, il genio imperfetto che rivoluzionò la scienza.
