Un viaggio nell' universo del Barocco tra arte e scienza in città il focus sulla figura di Galileo Galilei

L'incontro in città si concentra sulla figura di Galileo Galilei e sulla nascita della scienza moderna. Verranno affrontati temi legati all'osservazione della Luna nel XVII secolo e alle prime scoperte che cambiarono il modo di vedere il cielo. L'evento si rivolge a chi vuole conoscere meglio il ruolo di Galileo nel passaggio dall'arte alla scienza.

Cosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e montagne? A questa e molte altre domande risponderà l’incontro "Galileo e la nascita della scienza moderna. Le meraviglie del nuovo cielo", che si. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro "Io dico l'universo"Lunedì 2 marzo, al Museo della Marineria di Cesenatico, l'autore e divulgatore romagnolo Roberto Mercadini presenta il suo libro "Io dico l'universo.

Il viaggio nell’universo inizia da teGalileo. Il viaggio a bordo delle macchine del tempo dell’astrofisica non poteva che iniziare con lui. Con il suo gesto visionario di puntare il cannocchiale verso il cielo e le sue osservazioni della ... media.inaf.it

L'avventura umana di Galileo Galilei in 'Io dico l'universo' di Roberto MercadiniROBERTO MERCADINI, 'IO DICO L'UNIVERSO. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E GALILEO: LO SCONOSCIUTO CHE SCONVOLSE IL MONDO' (Rizzoli, pp.228, Euro 18,00). Un viaggio affascinante nella vita e nel tempo di ... ansa.it

