Roberto Marchesini è mastro del lavoro | la nomina

Un uomo con una lunga carriera nel settore agricolo è stato recentemente premiato con un riconoscimento ufficiale. La sua nomina alla “Stella al Merito del Lavoro” è stata annunciata dopo anni di impegno come responsabile dell’area tecnica di un’importante organizzazione agricola locale. La premiazione sottolinea il suo contributo nel campo e il servizio dedicato alla comunità e al territorio.

Un riconoscimento che premia una vita dedicata al servizio dell’agricoltura e del territorio. Roberto Marchesini, storico responsabile dell’area tecnica di Coldiretti Arezzo, è stato insignito della prestigiosa “Stella al Merito del Lavoro”. La solenne cerimonia di consegna si è svolta nel Salone.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Roberto Fico nomina la coordinatrice particolare della sua segreteria in Regione CampaniaNuova nomina negli uffici di diretta collaborazione del presidente della Regione Campania. Regione Lazio, bufera su un’altra nomina illegittima: Tribunale del Lavoro la condanna a pagare 65mila euroIl tribunale del lavoro riconosce come immotivata la nomina di un altro dirigente e dispone il risarcimento per il candidato escluso.