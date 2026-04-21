Come l' Asia si trasforma | al Feff i maggiori esperti sul più grande continente del mondo
Al Far East Film Festival di Udine, dal 25 aprile al 1° maggio 2026, torna lo Spazio Bambù, uno spazio dedicato alle notizie e alle analisi sul più grande continente del mondo. Ogni pomeriggio, nella sala Fantoni del Teatro Nuovo, il pubblico potrà ascoltare giornalisti specializzati che approfondiranno i temi legati ai cambiamenti e alle trasformazioni dell'Asia. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso le dinamiche di uno dei territori più influenti a livello globale.
Il mondo cambia velocemente, e l’Asia cambia con lui, spesso prima degli altri. Per questo, al Far East Film Festival, torna anche nel 2026 lo Spazio Bambù: ogni pomeriggio, dal 25 aprile al 1° maggio, il pubblico, alla sala Fantoni del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, potrà ascoltare giornalisti.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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