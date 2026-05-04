Roberta Valente leader in prime time Report supera Che tempo che fa
Nella programmazione domenicale, la serie televisiva con protagonista Roberta Valente ha ottenuto una media di circa 3 milioni di spettatori su Rai1. Contestualmente, il programma di approfondimento ha superato in ascolti la trasmissione di grande successo di un altro canale, registrando numeri più alti in prima serata. I dati Auditel mostrano un andamento positivo per entrambe le produzioni, con una leggera prevalenza di Report rispetto a Che tempo che fa.
Gli ascolti e i dati Auditel della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte segna invece una media di 1.579.000 spettatori con uno share dell'11.6%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 552.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo Warm Up (660.000 – 3.4%), Zelig On totalizza 968.000 spettatori con il 6.7%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 sigla 1.108.000 spettatori con il 7.2%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.020.000 – 5.4%), Che Tempo Che Fa raccoglie 1.322.000 spettatori con il 7.5% e 722.000 spettatori con il 7.🔗 Leggi su Iltempo.it
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