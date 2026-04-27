Roberta Valente domina la serata Report contro Che tempo che fa chi ha vinto

Da iltempo.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento vincere la serata con 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 la dizi turca Racconto di una Notte si ferma a 1.547.000 spettatori con uno share dell'11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 540.000 spettatori (3.0%). Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), Zelig On diverte 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Tv8 Foodish intrattiene 204.000 spettatori con l'1.3%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.142.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio ottiene 1.506.000 spettatori pari all'8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nel Tavolo (L'Importante è Finire: 264.🔗 Leggi su Iltempo.it

roberta valente domina la serata report contro che tempo che fa chi ha vinto
© Iltempo.it - Roberta Valente domina la serata. Report contro Che tempo che fa, chi ha vinto

Notizie correlate

Roberta Valente supera Racconto di una Notte. Report meglio di Che tempo che faGli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.

Ascolti tv ieri domenica 19 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio FazioLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 19 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano); Roberta Valente vince gli ascolti TV del 19 aprile 2026; Ascolti tv, ‘Roberta Valente – Notaio in Sorrento’ vince il prime time col 20,5% di share; Roberta Valente - Notaio in Sorrento, cos'è successo nella puntata di ieri 19 aprile: il riassunto.

roberta valente roberta valente domina laAscolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry ScottiLa fiction con Maria Vera Ratti vince col 20,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte si ferma all’11,1%: tutti i dati Auditel ... libero.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.