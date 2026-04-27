Roberta Valente domina la serata Report contro Che tempo che fa chi ha vinto
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento vincere la serata con 3.136.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 la dizi turca Racconto di una Notte si ferma a 1.547.000 spettatori con uno share dell'11.1%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 540.000 spettatori (3.0%). Su Italia1, dopo Warm Up (638.000 – 3.4%), Zelig On diverte 916.000 spettatori con il 6.4%. Su Tv8 Foodish intrattiene 204.000 spettatori con l'1.3%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.142.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio ottiene 1.506.000 spettatori pari all'8.8% e 707.000 spettatori con il 7.2% nel Tavolo (L'Importante è Finire: 264.🔗 Leggi su Iltempo.it
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Tre puntate, tre domeniche sopra il 20% di share. Non è un caso, non è un colpo di fortuna: Roberta Valente Notaio in Sorrento funziona, e la Rai lo sa benissimo. Il merito principale va cercato nel cuore della serie: Maria Vera Ratti e Alessio Lapice. Entrambi - facebook.com facebook
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