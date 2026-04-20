Roberta Valente supera Racconto di una Notte Report meglio di Che tempo che fa
Nella programmazione televisiva della domenica, su Rai1, la serie con Roberta Valente intitolata “Notaio in Sorrento” ha registrato una media di circa 3 milioni di spettatori, superando la puntata di “Racconto di una notte”. Contestualmente, il programma “Report” ha ottenuto risultati migliori rispetto a “Che tempo che fa”, consolidando la propria posizione tra i programmi più seguiti della serata.
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.264.000 spettatori pari al 20.5% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il serial turco Racconto di una Notte segna 1.736.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 513.000 spettatori (2.7%), mentre su Italia1 Zelig On ottiene 935.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.132.000 – 6.2%) e la presentazione (1.682.000 – 8.5%), Report con Sigfrido Ranucci totalizza 1.772.000 spettatori pari al 9.8% (Report Plus: 1.276.000 - 8.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano registra 720.🔗 Leggi su Iltempo.it
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