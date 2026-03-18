Robbie Williams ha annunciato di dover cambiare il titolo del suo nuovo singolo, senza fornire dettagli sui motivi. La decisione arriva dopo che la canzone era stata presentata ai fan e ai media. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali dell’artista, che ha precisato di aver scelto di modificare il titolo prima della pubblicazione. La data di uscita del brano rimane invariata.

Roma, 18 marzo 2026 – Robbie Williams torna al centro della scena musicale con un nuovo singolo destinato a far discutere. L’ex leader dei Take That, fresco di un altro record in classifica che lo ha portato a superare i Beatles per numero di album al primo posto, ha collaborato con gli indie britannici Reverend & The Makers per un brano dal titolo decisamente esplicito. Scopriamo di più. Perché ‘F**ked Up’ è diventato ‘Messed Up’. Il problema? Quel titolo non poteva passare in radio. Così “F**ked Up” è stato trasformato in un più presentabile “Messed Up”, (letteralmente: incasinato) una scelta dettata dalle regole dell’airplay ma che non cambia la sostanza del pezzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Robbie Williams costretto a cambiare il titolo del nuovo singolo

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Robbie Williams - Comment Section (Official Lyric Video)

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