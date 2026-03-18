Robbie Williams costretto a cambiare il titolo del nuovo singolo
Robbie Williams ha annunciato di dover cambiare il titolo del suo nuovo singolo, senza fornire dettagli sui motivi. La decisione arriva dopo che la canzone era stata presentata ai fan e ai media. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali dell’artista, che ha precisato di aver scelto di modificare il titolo prima della pubblicazione. La data di uscita del brano rimane invariata.
Roma, 18 marzo 2026 – Robbie Williams torna al centro della scena musicale con un nuovo singolo destinato a far discutere. L’ex leader dei Take That, fresco di un altro record in classifica che lo ha portato a superare i Beatles per numero di album al primo posto, ha collaborato con gli indie britannici Reverend & The Makers per un brano dal titolo decisamente esplicito. Scopriamo di più. Perché ‘F**ked Up’ è diventato ‘Messed Up’. Il problema? Quel titolo non poteva passare in radio. Così “F**ked Up” è stato trasformato in un più presentabile “Messed Up”, (letteralmente: incasinato) una scelta dettata dalle regole dell’airplay ma che non cambia la sostanza del pezzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Robbie Williams - Comment Section (Official Lyric Video)
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