A Riva del Garda un uomo è stato arrestato dopo una lite che ha portato alla sua perquisizione. I carabinieri, intervenuti su segnalazione, hanno rinvenuto droga e armi nella sua abitazione. In un'area nascosta tra gli elettrodomestici, tra cui una lavatrice, sono stati trovati diversi involucri di sostanza stupefacente e alcune armi da fuoco. La perquisizione ha svelato il metodo utilizzato dall’uomo per celare gli oggetti illeciti.

? Cosa scoprirai Cosa hanno scoperto i carabinieri nella lavatrice dopo la segnalazione?. Come faceva l'uomo a nascondere armi e droga in casa?. Quali oggetti pericolosi hanno trovato gli agenti nell'armadio dell'abitazione?. Perché un semplice litigio tra vicini ha portato a un arresto?.? In Breve Oltre 330 grammi di marijuana rinvenuti tra lavatrice e varie zone dell'abitazione.. Sequestrati uno storditore elettrico e un coltello a farfalla con lama da 13,5 centimetri.. Ritrovato un bilancino elettronico di precisione per la pesatura delle dosi stupefacenti.. L'uomo è stato condotto in regime di arresti domiciliari presso la sua dimora.. I carabinieri di Riva del Garda hanno arrestato un uomo del posto dopo aver scoperto oltre 330 grammi di droga e armi nascoste in un appartamento, scatenati dalle urla di una coppia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riva del Garda: arrestato uomo con droga e armi dopo una lite

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