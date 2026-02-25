24 anni di carcere per l’omicidio di Riva del Garda | la lite

La richiesta di 24 anni di carcere per Ion Gavrila, il compagno di Maria Rosca, ha riaperto una ferita ancora fresca a Riva del Garda. Quel 30 gennaio 2022, la donna di 46 anni precipitò dal terzo piano del loro appartamento in viale Fiume, e per mesi si parlò di suicidio. Ma le indagini, supportate da prove tecnologiche, hanno ribaltato questa versione, svelando un omicidio volontario. La Procura di Rovereto ha raccolto indizi cruciali: le telecamere di sorveglianza, analizzate dalla Polizia Scientifica di Roma, hanno rivelato una violenta lite tra la coppia prima della caduta. Gavrila, 49enne rumeno, ha sempre sostenuto la propria innocenza, ma le discrepanze nelle sue dichiarazioni e gli indizi raccolti hanno convinto gli inquirenti della sua responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere: 2 anni a Soracco

Omicidio Nada Cella, Annalucia Cecere condannata a 24 anni di carcere e Soracco a 2: “Giustizia è fatta”

Temi più discussi: Omicidio di Villa Latina. L'accusa chiede 24 anni di carcere per Luca Agostino - Quotidiano La Voce; Processo Adriatici, l'ex assessore di Voghera condannato per l'omicidio di El Boussettaoui; L'ex assessore Adriatici condannato a 12 anni di carcere per omicidio volontario; Età media bassa in carcere: Anche a Verona una quota significativa ha meno di 24 anni.

Marmista ucciso a Cattolica Eraclea, definitiva condanna a 24 anni per SciortinoAd undici anni dall’omicidio che sconvolse Cattolica Eraclea si chiude una lunga e complessa vicenda giudiziaria. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ordine di carcerazione per l’operaio ... grandangoloagrigento.it

Per l’omicidio Rosca chiesti 24 anni di carcere per Ion Gavrila.La Procura ha chiesto 24 anni di carcere per Ion Gavrila per l'omicidio di Rosca; il processo continua in attesa della sentenza. agenziagiornalisticaopinione.it

21/02/2026 Santa Teresa di Riva, dopo sei anni partono i lavori: oltre 10 milioni per pennelli a mare e ripascimento Un intervento atteso da tempo che si estenderà su 3,3 km, con massi lavici trasportati via mare e l'impegno della Regione contro l'erosione e i c - facebook.com facebook