Paura in via Riva del Garda Rogo in un appartamento salvata una donna
Un incendio si è sviluppato in via Riva del Garda, causando il panico tra i residenti. Le fiamme sono divampate nella camera da letto di un appartamento, probabilmente a causa di un cortocircuito collegato a una stufetta elettrica. Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, mentre i vicini raccontano di aver sentito un boato prima che scoppiassero le fiamme.
Le fiamme pare siano partite dalla camera da letto, forse un corto circuito legato ad una stufetta ma le indagini sono ancora in corso. Di certo in pochi attimi l’appartamento è stato invaso dalle fiamme. Il violento incendio è divampato ieri alle prime luci dell’alba in una palazzina ad angolo tra via Riva del Garda e via Padova. L’allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle 5,30, in molti segnalavano la densa coltre di fumo nero che stava interessando tutto il condominio. In pochi minuti il quartiere è stato svegliato dal trambusto e dalle sirene dei vigili del fuoco e del 118. All’arrivo delle squadre partite dalla sede di via Formigina con un’auto pompa serbatoio, un’autobotte per il rifornimento idrico e con l’autoscala per raggiungere i piani più alti, le fiamme divampavano con forza all’interno dell’abitazione posta al primo piano sprigionando un denso fumo che stava invadendo tutto l’edificio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
