Ritrovato Davide Lucchelli il giallo della scomparsa per tre giorni in Ungheria La denuncia sul musicista e la rabbia del padre per gli hater

Dopo tre giorni di assenza, Davide Lucchelli è stato ritrovato e si sta muovendo in treno verso casa. La scomparsa del musicista in Ungheria aveva suscitato preoccupazione, specialmente dopo la denuncia presentata dai familiari. La notizia ha anche portato alla ribalta il risentimento del padre nei confronti degli hater che avevano commentato sulla vicenda. La sua squadra era in tour a Budapest quando si è verificato il suo allontanamento.

È in treno verso casa Davide Lucchelli, scomparso tre giorni fa a Budapest, dove si trovava con la sua band, «Oggetto sconosciuto». A riportarne l’annuncio è stata la testata ungherese Telex.hu, riprendendo un post sui social di Tett, organizzatore di uno dei concerti a cui la band avrebbe dovuto suonare. Un lieto fine, dopo giorni di grande apprensione, ma sulla questione rimane un velo di mistero. Dalle ore 20.30 del primo maggio amici e parenti non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Il batterista padovano sembra essersi allontanato da solo, senza dare spiegazioni a chi era con lui in Ungheria. I compagni della band però, così come la sua famiglia, non sarebbero stati convinti che abbia scelto lui di sparire.🔗 Leggi su Open.online

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