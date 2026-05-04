Un musicista di 24 anni proveniente da Padova è scomparso in Ungheria. La sua assenza è stata notata per la prima volta il primo maggio, quando si trovava a Budapest insieme ad alcuni amici. Le autorità stanno conducendo indagini per rintracciarlo. La famiglia ha segnalato la sua scomparsa e sono in corso le ricerche per trovare il giovane.

Un giovane musicista padovano, Davide Lucchelli, di 24 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dal primo maggio scorso, quando si trovava con alcuni amici a Budapest. Il padre - riferiscono Il Gazzettino e i quotidiani del gruppo Nem - ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della città euganea. Lucchelli è batterista di un gruppo trevigiano, «Oggetto sconosciuto», specializzato nel genere punk rock. Dalle prime ricostruzioni, assieme agli amici si trovava a Budapest per una serata, ma di lui si sono perse le tracce intorno alle ore 20.30. L’ultimo avvistamento è avvenuto in un parcheggio della capitale magiara. Era vestito con un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera, come ha scritto su Facebook la sua band.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il batterista padovano Davide Lucchelli scompare in Ungheria, ricerche in corso

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