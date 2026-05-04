Ristorante in affitto gratis in cambio di gestione | il piano del Comune per far rinascere un' ex caserma militare
Il Comune di Chieri ha pubblicato un bando che permette di gestire gratuitamente alcuni spazi dell’ex caserma Scotti, situata in via Campo Archero. L’obiettivo è riqualificare e rilanciare l’area attraverso nuovi ristoranti, una sala polifunzionale e una piazza coperta. La scadenza per presentare le candidature è fissata per fine aprile 2026. La proposta prevede che i gestori si occupino della gestione degli spazi senza corrispondere un canone di affitto.
Nuovi ristorante, sala polifunzionale e piazza coperta a Chieri: chi vuole gestirli, senza dover pagare alcun “affitto”? A fine aprile 2026, il Comune ha predisposto il bando per individuare il gestore degli spazi rinnovati dell’ex caserma militare Scotti, in via Campo Archero, riqualificati con.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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