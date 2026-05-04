Ristorante in affitto gratis in cambio di gestione | il piano del Comune per far rinascere un' ex caserma militare

Da torinotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Chieri ha pubblicato un bando che permette di gestire gratuitamente alcuni spazi dell’ex caserma Scotti, situata in via Campo Archero. L’obiettivo è riqualificare e rilanciare l’area attraverso nuovi ristoranti, una sala polifunzionale e una piazza coperta. La scadenza per presentare le candidature è fissata per fine aprile 2026. La proposta prevede che i gestori si occupino della gestione degli spazi senza corrispondere un canone di affitto.

Nuovi ristorante, sala polifunzionale e piazza coperta a Chieri: chi vuole gestirli, senza dover pagare alcun “affitto”? A fine aprile 2026, il Comune ha predisposto il bando per individuare il gestore degli spazi rinnovati dell’ex caserma militare Scotti, in via Campo Archero, riqualificati con.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Pagamento Tari alla caserma militare Ainis: ministero della Difesa contro il ComuneAnche il reggimento Artiglieria Peloritani legato al ministero della Difesa contesta le cifre della Tari, la tassa dei rifiuti.

Leggi anche: Famiglia del bosco, una casa gratis per i prossimi dodici anni: chi è il benefattore che pagherà l'affitto «finché i bimbi saranno maggiorenni»

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Locali gratis e zero tasse. Questo Comune italiano ti regala l’affitto commerciale per 3 anni; Una nuova caserma per i Vigli del fuoco: il Comune mette gratis il terreno; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: Bandi Attivi e Confronto.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.