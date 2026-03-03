Una famiglia che attualmente vive nel bosco riceverà un aiuto concreto grazie a un benefattore che si impegna a pagare l’affitto della loro casa per i prossimi dodici anni, finché i figli saranno maggiorenni. La decisione arriva prima di eventuali interventi legali e segna una svolta nella situazione abitativa della famiglia. La casa continuerà a essere loro disposizione senza costi per un lungo periodo.

La solidarietà è arrivata prima delle risposte giudiziarie. Per la “famiglia nel bosco” si apre una nuova fase: l’affitto dell’abitazione che oggi ospita Nathan Trevallion sarà coperto da una fondazione fino alla fine dell’anno e, se necessario, fino al compimento dei 18 anni dei tre figli. Un sostegno concreto mentre prosegue l’iter davanti al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Lo riporta Il Centro. Affitto garantito fino alla maggiore età L’annuncio è stato dato dai proprietari della “Casetta di nonna Gemma”, Armando Carusi e la figlia Leonora. A farsi carico delle spese è la Fondazione “Pia Miramar Ets”, intervenuta dopo l’appello lanciato da Catherine Birmingham, che nei giorni scorsi aveva invitato a confidare «nel buon cuore degli italiani». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia del bosco, una casa gratis per i prossimi dodici anni: chi è il benefattore che pagherà l'affitto «finché i bimbi saranno maggiorenni»

Famiglia nel bosco, una casa gratis per 12 anni: chi è il benefattore che pagherà l’affitto «fino alla maggiore età dei bimbi»Si apre una possibilità per la cosiddetta “famiglia nel bosco” di restare nel casale immerso nella campagna a tre chilometri da Palmoli, la “Casetta...

Famiglia nel bosco, un architetto di Trieste vorrebbe pagare la casa finché i bambini non saranno maggiorenniUn architetto di Trieste, che ha scelto di restare anonimo, si è offerto di pagare l’affitto dell’abitazione dove risiede, attualmente in affitto,...

Altri aggiornamenti su Famiglia del bosco una casa gratis per....

Temi più discussi: Famiglia del bosco, si avvicina la decisione: ecco che cosa può succedere; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; Famiglia nel bosco, la struttura di Vasto chiede il trasferimento di mamma e tre figli; Famiglia del bosco: 'Australia ci aiuti a riportare bimbi a casa'.

Famiglia nel bosco, tutto pronto per la perizia psicologica sui bambiniPrenderà il via domani la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla 'casa nel bosco' e che, da quattro mesi ormai, sono ospiti di una ... ansa.it

Famiglia nel bosco, il proprietario del casolare: «La mia solidarietà ha una scadenza». Al via la perizia sui bambiniFamiglia nel bosco tra perizie e una casa ormai a tempo. Prenderà il via domani - 6 marzo - la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre ... ilmattino.it

La famiglia del genovese di 56 anni, morto il 26 febbraio dopo aver completato la procedura prevista dalla sentenza 242/2019, rende pubblico il messaggio consegnato all’Associazione Luca Coscioni. È il primo caso in Liguria. La richiesta risale a febbraio 20 - facebook.com facebook

La famiglia del bosco: 'L'Australia ci aiuti a riportare bimbi a casa, in queste condizioni non vogliamo più restare in Italia' #ANSA x.com