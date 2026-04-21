Pagamento Tari alla caserma militare Ainis | ministero della Difesa contro il Comune

Il ministero della Difesa ha avviato una contestazione ufficiale con il Comune riguardo al pagamento della Tari relativa alla caserma militare Ainis. Anche il reggimento Artiglieria Peloritani, collegato al ministero, ha sollevato obiezioni sulle cifre richieste dal Comune per la tassa sui rifiuti. La disputa riguarda le modalità e l'importo delle somme da versare, con entrambe le parti che hanno presentato le loro posizioni ufficiali.

Anche il reggimento Artiglieria Peloritani legato al ministero della Difesa contesta le cifre della Tari, la tassa dei rifiuti. Il Comune, oggi retto dal commissario straordinario Mattei, è del parere opposto. Così la questione finirà in giudizio. Il ministero per l'area della caserma Ainis che.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sms truffa sul pagamento della Tari, il Comune di Napoli allerta i cittadini: "Fate attenzione"Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando sms ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a... Leggi anche: "Pagamento Tari irregolare", l'Sms che svuota il conto: l'allarme del Comune di Novara Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pagamento Tari alla caserma militare Ainis: ministero della Difesa contro il Comune; Nuova truffa via Sms sulla Tari: attenzione ai numeri; Sono un maresciallo: tenta la truffa a un 70enne ma trova la persona sbagliata; Tassa sui rifiuti come esca. Nuovi messaggi truffa: Non rispondete e non chiamate. Tari nuove scadenze e calcolo aggiornato per il pagamento correttoTari 2026, nuove regole, scadenze e calcolo per famiglie e imprese Nel 2026 la tassa sui rifiuti Tari cambia tempi, criteri di calcolo e sconti. Il nu ... assodigitale.it Tari 2026, quando si paga, scadenze e calcolo (nuovo metodo tariffario)Tari 2026, cambiano le scadenze. Quando si deve pagare la tassa sui rifiuti, quando scade e come viene calcolato l’importo da versare? A partire da quest’anno i Comuni sono tenuti a presentare le deli ... money.it La scadenza per il pagamento dell'acconto del 2026 della Tari, la tassa sui rifiuti, del Comune di Catania è stata posticipata a data da destinarsi. - facebook.com facebook A #Castellanza è allarme per la truffa del pagamento #Tari x.com