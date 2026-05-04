Risparmio in movimento attivare la liquidità e accelerare la crescita

Risparmio in movimento è il tema di un nuovo progetto che mira a rendere più semplice l’accesso alla liquidità per aziende e individui. L’obiettivo è favorire l’attivazione di risorse finanziarie in modo rapido, con l’intento di sostenere la crescita economica. La strategia si basa su iniziative volte a facilitare il movimento dei fondi, riducendo tempi e procedure. La proposta prevede strumenti e soluzioni innovative per migliorare la gestione delle risorse finanziarie.

"RISPARMIO in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita". È il titolo scelto, e annunciato già a inizio dicembre dello scorso anno, da Assogestioni, per l’edizione 2026 del Salone del risparmio, il più grande evento nazionale dedicato all’industria del risparmio gestito, giunto alla 16esima edizione e in programma da domani al 7 maggio al centro congressi Allianz MiCo di Milano. Con questo titolo, che ha orientato il programma delle conferenze organizzate per la manifestazione, Assogestioni ha voluto porre l’accento sul ruolo del risparmio come leva potenziale straordinaria per lo sviluppo economico del Paese. "Anche per l’edizione 2026, Assogestioni conferma la vocazione del Salone del risparmio a essere un luogo di visione, confronto e proposta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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