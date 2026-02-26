Techvisory | aumento di capitale con investitori istituzionali per accelerare la crescita

Techvisory ha portato a termine un aumento di capitale interamente sottoscritto da investitori istituzionali. L’operazione mira a sostenere la crescita e lo sviluppo della società nel settore ICT, consolidando la sua posizione nel mercato. La società intende utilizzare le risorse raccolte per potenziare le attività e ampliare la propria offerta, mantenendo un focus sulla qualità e l’innovazione.

Techvisory, societ à d’eccellenza nel panorama ICT fondata e presieduta da Franco Bernabè, annuncia la conclusione di un ’ importante operazione di aumento di capitale interamente sottoscritto da primari investitori istituzionali. Le nuove risorse finanziarie sono destinate a dare un ’ accelerazione decisiva al piano industriale della Societ à, focalizzato sull ’ evoluzione di TextGenius, la piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale progettata per ottimizzare i processi aziendali e i servizi professionali attraverso benefici di costo misurabili. L ’ aumento di capitale si inserisce in una strategia di crescita ambiziosa, sia organica che per linee esterne, in un mercato dell ’ IA verticale che richiede oggi ingenti investimenti infrastrutturali e un go-to-market tempestivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Credito Lombardo Veneto, aumento di capitale da 20 milioni: la metà garantiti da nuovi investitoriIl prossimo passo sarà un rinnovo della governance, con l’ingresso di nuove personalità coerenti con il cambio di business model ed i nuovi equilibri... Leggi anche: Così i grandi investitori istituzionali processano il governo sulla finanza