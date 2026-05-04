In Italia, il risparmio ha raggiunto un nuovo massimo storico superando i 2.600 miliardi di euro. Questa crescita si accompagna a un cambiamento tra gli investitori, che stanno spostando le proprie preferenze dai prodotti finanziari più flessibili verso quelli obbligazionari. La tendenza si riflette su un mercato in evoluzione, con un calo dell’interesse verso strumenti più variabili e una maggiore attenzione verso le obbligazioni.

? Cosa scoprirai Perché gli investitori stanno abbandonando i prodotti flessibili per quelli obbligazionari?. Come hanno fatto i consulenti finanziari a superare le reti bancarie?. Quali sono i rischi della recente frenata nella raccolta del trimestre?. Perché la metà del risparmio italiano è ora concentrata su prodotti ESG?.? In Breve Fondi aperti dominano con 1.344 miliardi, pari al 51% delle masse gestite.. Investitori privati detengono l'80% del patrimonio tramite 12 milioni di soggetti.. Canali di consulenza finanziaria registrano flussi trimestrali tra 3 e 6 miliardi.. Prodotti obbligazionari a scadenza hanno raccolto circa 22 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risparmio in Italia: record storico sopra i 2.600 miliardi di euro

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