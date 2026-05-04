Masse gestite da record superati i 2.600 miliardi

Nel 2025 le masse gestite hanno superato i 2.600 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo record. Non tutti i mercati finanziari hanno avuto lo stesso andamento durante l’anno, ma complessivamente gli investitori hanno registrato risultati positivi. La crescita delle masse gestite ha segnato un dato significativo, riflettendo l’andamento complessivo del settore finanziario nel corso di quest’anno.

IL 2025 è stato un anno più che positivo per gli investitori sebbene non tutti i mercati finanziari si siano comportati allo stesso modo. Nel corso del 2025 i rendimenti dei mercati azionari sono stati caratterizzati, infatti, da una tendenziale differenziazione tra le due sponde dell’Atlantico. I listini europei hanno messo a segno risultati particolarmente positivi, quelli statunitensi hanno invece mostrato una volatilità più accentuata. A fronte di questo contesto disomogeneo, il mercato italiano del risparmio gestito, come rileva l’osservatorio di Assogestioni, ha messo a segno risultati positivi in tutti i trimestri, con un picco di quasi 15 miliardi di raccolta nel terzo trimestre e un valore complessivo dei flussi sull’intero arco annuale pari a 38 miliardi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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