Il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 2,15 euro al litro. Per la prima volta da marzo 2022, tre regioni, tra cui la Lombardia, la Calabria e la Provincia di Bolzano, hanno registrato valori superiori a questa soglia. Gli aumenti dei prezzi sono continuati negli ultimi mesi, portando a questa crescita significativa che supera le cifre precedenti.

Il prezzo del gasolio ha sfondato il massimo storico in Italia, raggiungendo i 2,154 euro al litro. Per la prima volta da marzo 2022, tre aree (Calabria, Lombardia e la Provincia di Bolzano) hanno superato quella soglia critica che fino a pochi mesi fa sembrava lontana. E non si tratta di un episodio isolato: secondo gli esperti, anche le altre regioni italiane potrebbero allinearsi nel giro di pochi giorni. Il precedente record. Per trovare un caso simile bisogna tornare al 14 marzo 2022, nel pieno dell’invasione russa dell’Ucraina. In quella settimana, il prezzo medio del diesel in Italia raggiunse i 2,154 euro al litro. Fu l’unico momento... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gasolio oltre i 2,15 euro, record storico in Italia e continuano gli aumenti

Aumenti record dei carburanti in Italia: gasolio +16% e benzina +6,7% dopo tensioni geopoliticheArrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell’impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l’attacco di Stati Uniti e...

Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti: benzina oltre 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da più di due anniProsegue la corsa dei prezzi dei carburanti alla pompa, iniziata dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran con nuovi rialzi sui listini dei prezzi...

Temi più discussi: Gasolio oltre 2,1 euro al litro. Picchi a Bolzano, Calabria e Liguria; Gasolio oltre i 2,1 euro al litro per la prima volta anche in città: nuovi record in Italia; Carburanti, gasolio oltre 2,7 euro al litro anche sulla rete ordinaria: Prato, Cuneo e Milano le città più care; Gasolio oltre 2,7 euro al litro, le autostrade ora sono più economiche delle città.

Caro carburanti, in Calabria il pieno costa di più: gasolio oltre i 2,1 euro al litroIl monitoraggio del Sole 24 Ore conferma la regione tra le più care d’Italia per il gasolio. Tra carenze infrastrutturali e costi logistici, l’aumento dei prezzi pesa su famiglie e imprese ... catanzaroinforma.it

Carburanti, Pasquetta salata: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provinciaNonostante il taglio delle accise i prezzi dei carburanti restano alti nella regione. I distributori dove è possibile risparmiare ... lanazione.it

FIANO ROMANO E FONTE NUOVA - 4 ARRESTI PER FURTO DI GASOLIO: RECUPERATI OLTRE 250 LITRI DI CARBURANTE I Carabinieri delle Stazioni di Fiano Romano e Mentana e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno ar facebook

Caro #gasolio oltre i 2,50 euro al litro in #Francia: l’ #autotrasporto scende in #strada con operazioni lumaca da #Parigi a #Lione. Otre e Fntr contestano il piano governativo da 50 milioni di euro: troppo poco, troppo breve #trasporto #merce #strada x.com