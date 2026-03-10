Torre Faro scuola Evemero | lezioni trasferite ma genitori rilanciano l’allarme sicurezza

A Torre Faro, la scuola Evemero ha spostato le lezioni in altre strutture, mentre i genitori esprimono nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio. I corridoi della scuola “Città di Firenze” sono vuoti questa mattina, in un’atmosfera di attesa e incertezza. La decisione di trasferire le lezioni è stata comunicata ufficialmente, ma il tema della sicurezza resta al centro delle discussioni tra famiglie e istituzioni.

Dopo il principio di incendio di ieri, gli alunni proseguono la didattica in altri plessi, mentre il Comitato “Pro Evemero Torre Faro” ribadisce le richieste di interventi urgenti già oggetto di una petizione I corridoi vuoti della scuola “Città di Firenze” di Torre Faro raccontano una mattina sospesa tra preoccupazione e organizzazione. Dopo il principio di incendio di ieri, le lezioni però non si fermano: gli alunni vengono accolti temporaneamente negli altri plessi dell’istituto comprensivo, in spazi adeguati per proseguire la didattica senza interruzioni. L’incidente sarebbe stato causato da una presa elettrica annerita, che tra sabato e domenica ha generato fuliggine in un locale della scuola. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati “Tanti bus senza gomme invernali”: i sindacati rilanciano l’allarme sicurezza, ma i rischi sono a bordoArezzo, 22 dicembre 2025 – “C’è chi fuma tra i sedili, chi sbeffeggia gli autisti, chi viaggia senza biglietto e chi ci insulta: così non ci sentiamo... Arzano, allarme sicurezza a scuola: quindicenni sorpresi con armi da taglio durante le lezioniEpisodio scioccante ad Arzano: due studenti di 15 anni denunciati dopo essere stati scoperti con coltelli in classe durante le lezioni al "Don... Approfondimenti e contenuti su Torre Faro Incendio nella scuola di Torre Faro, lezioni sospeseLezioni sospese fino a nuovo avviso nella scuola del villaggio di Torre Faro, a Messina, dove all’alba si è verificato un ... 98zero.com Messina: incendio in una scuola di Torre Faro. Lezioni sospese e verifiche in corsoUn incendio è divampato all'alba nella scuola del villaggio Torre Faro, a Messina, costringendo alla sospensione immediata delle lezioni. meridionews.it