Scuola Evemero | scintilla elettrica e 254 firme per

Una scintilla elettrica ha causato l’interruzione delle lezioni alla scuola Evemero di Torre Faro. L’incidente ha portato alla decisione di spostare temporaneamente le attività didattiche in altri plessi dell’istituto comprensivo. A supporto della richiesta di intervento, sono state raccolte 254 firme da parte di genitori e insegnanti.

Una scintilla elettrica ha messo in allarme la scuola Evemero di Torre Faro, costringendo a spostare le lezioni in altri plessi dell'istituto comprensivo. Mentre i bambini riprendono lo studio altrove, il Comitato genitori riaccende la richiesta di interventi strutturali urgenti per garantire la sicurezza. La mattina del 10 marzo 2026 si apre con corridoi vuoti nella scuola Città di Firenze di Torre Faro, un silenzio che racconta una situazione sospesa tra preoccupazione e organizzazione logistica. L'incidente è nato da una presa elettrica annerita che, tra sabato e domenica, ha generato fuliggine in uno dei locali didattici senza però propagare fiamme distruttive.