Negli ultimi anni, si è assistito a un aumento dell'uso degli smartphone tra i minori, portando alla luce preoccupazioni sui possibili effetti sul cervello in fase di sviluppo. Esperti nel settore chiedono l’adozione di un patto digitale tra famiglie e scuole per regolamentare l’uso dei dispositivi. Si discute anche di come stabilire regole condivise per limitare i rischi cognitivi legati all’uso precoce degli smartphone da parte dei giovani.

? Cosa scoprirai Quali danni cognitivi può causare l'uso precoce degli smartphone?. Come si stabiliscono regole condivise tra genitori e scuola?. Perché gli esperti suggeriscono di aspettare la seconda media?. Cosa prevede il nuovo patto digitale per proteggere i minori?.? In Breve Incontro tenuto presso la Sala Demontis della Fondazione Collegio San Carlo a Modena.. Stefania Garassini e Luca Botturi propongono regole per la gestione dei dispositivi.. Accesso pieno ai dispositivi suggerito solo dopo il periodo della seconda media.. Necessità di protocolli condivisi tra genitori ed educatori per la vigilanza tecnologica.. A Modena, presso la Sala Demontis della Fondazione Collegio San Carlo, si è discusso nei giorni scorsi del rischio che l’uso eccessivo di smartphone e tecnologie possa compromettere lo sviluppo cerebrale dei minori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rischi per il cervello: esperti propongono un patto digitale per i minori

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