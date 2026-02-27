Ingegneri propongono 10 punti per salvare l’Italia dai rischi

In un incontro che potrebbe segnare un punto di svolta per la sicurezza del territorio italiano, ingegneri hanno presentato una proposta articolata con dieci punti chiave. L’obiettivo è affrontare le criticità strutturali e migliorare la resilienza del paese di fronte a potenziali rischi. La discussione si concentra su interventi pratici e strategie concrete per rafforzare le infrastrutture e prevenire eventuali emergenze.

In un incontro che potrebbe segnare un punto di svolta per la sicurezza del territorio italiano, il presidente dell'Assemblea degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, Mauro Scaccianoce, ha consegnato al ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, un piano articolato con 10 priorità per rafforzare le politiche di prevenzione del rischio. L'incontro, tenutosi alla presenza del vice presidente del CNI Elio Masciovecchio, dei componenti del comitato di presidenza Giovanni Basilisco ed Eleonora della Corte e del presidente di Caserta Carlo Raucci, rappresenta un passo concreto verso la tutela del patrimonio ambientale e civile del Paese.