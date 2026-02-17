Nuovo canile campo sportivo e sede comunale | proseguono i lavori di riqualificazione urbana

Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha visitato questa mattina i cantieri del nuovo canile, del campo sportivo e della sede comunale, tutte opere che avanzano rapidamente grazie ai fondi stanziati. Durante i sopralluoghi, ha osservato i progressi delle strutture, tra cui il primo edificio del canile che sta prendendo forma vicino all’area industriale. La città si prepara a ricevere nuove strutture che cambieranno il volto di alcune zone centrali, migliorando i servizi e gli spazi pubblici.

Il sindaco Angelo Pomes ha effettuato una serie di sopralluoghi per verificare l'avanzamento dei principali cantieri. Tre progetti strategici che miglioreranno i servizi e la qualità della vita dei cittadini Nell'area del Campus della zona 167 procedono spediti i lavori di riqualificazione del campo sportivo di via Berlinguer. L'intervento rappresenta un investimento significativo per lo sport locale, grazie al completo rifacimento del terreno di gioco che prevede l'installazione di erba sintetica di ultima generazione. Il progetto include anche il recupero del chiosco attualmente in stato di abbandono, che tornerà a essere punto di riferimento per migliorare la funzionalità di un luogo destinato allo sport e alla socializzazione nel quartiere.