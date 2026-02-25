Parco della Lucchina | al via la più grande riqualificazione del verde nel municipio XIV

Entro giugno 2026 partiranno i lavori, dalla durata di dodici mesi, che interesseranno lo spazio verde compreso da via Cesira Fiori, via Camilla Ravera fino a via Vivi Gioi “Andiamo avanti con l’impegno assunto due anni fa -di riqualificare questo territorio, offrendo alle cittadine e ai cittadini la possibilità di fruire appieno di questi ampi spazi verdi”. Così ha parlato Sabrina Alfonsi assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma durante la presentazione, tenutasi presso la sala teatro della Parrocchia Santa Maddalena di Canossa (via della Lucchina) del progetto di riqualificazione dei giardini del parco della Lucchina che interesserà lo spazio da via Cesira Fiori, via Camilla Ravera fino a via Vivi Gioi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

