Salerno mare eccellente secondo Arpac | resta critica solo la foce dell’Irno

A Salerno, l’Arpac ha confermato che il mare è in condizioni eccellenti, fatta eccezione per la foce del fiume Irno dove la situazione rimane critica. Le analisi sulle acque hanno mostrato ottimi risultati in gran parte della costa, mentre la zona vicino alla foce presenta parametri ancora non conformi agli standard di qualità. La relazione si basa sui recenti controlli effettuati dall’ente competente.

Ad esclusione della foce del fiume Irno, la qualità delle acque nella città di Salerno è classificata come eccellente in base ai controlli eseguiti dall’Arpac, l’agenzia regionale del controllo ambientale che ha reso noto la balneabilità delle zone costiere per la stagione balneare 2026. I dati sono frutto dei controlli eseguiti dall’agenzia dal 1 aprile al 30 settembre delle ultime quattro stagioni balneari per la città di Salerno conferma un trend positivo di miglioramento della qualità delle acque. Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso attraverso una delibera regionale, deriva dall’analisi statistica degli ultimi... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, mare eccellente secondo Arpac: resta critica solo la foce dell’Irno Articoli correlati Scomparsa la spiaggia di Foce Irno, l’allarme del lido ‘La Conchiglia’Può uno scoglio arginare il mare? A questo interrogativo, la risposta, guardando la costa sulla spiaggia che non c’è più, tra il lido La conchiglia e... Salerno, al via i lavori Rfi per la bretella via Irno-via MagnonePartiranno all'inizio della prossima settimana i lavori per la realizzazione della nuova bretella di collegamento tra via Irno e via Magnone. Contenuti e approfondimenti su Salerno mare eccellente secondo Arpac... Discussioni sull' argomento Atrani, acque di balneazione classificate eccellenti: il risultato di un lungo percorso di risanamento; Mare di Napoli sempre più pulito: il 91% delle acque è eccellente. Classificazione della qualità del mare, Cetara ancora eccellenza della CostieraAnche per il 2026 Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, ... ilmattino.it Salerno, qualità del mare eccellente: «Sarà un’estate da record»Con l’arrivo della primavera, tornano il sole e la voglia di mare. In Campania, la stagione balneare 2025 inizierà ufficialmente la prossima settimana, ma già arrivano buone notizie: oltre il 90% ... ilmattino.it Le truffe sono partite dalla provincia di Salerno e si sono estese in tutta Italia: 89 le vittime accertate da parte degli inquirenti. Nei confronti degli indagati è stato eseguito un sequestro preventivo di conti correnti e rapporti finanziari. - facebook.com facebook L' #11marzo 1910 nasceva #Nisa cioè Nicola Salerno, paroliere. Iniziò con Oi Marì e Tango del mare, poi le note Eulalia Torricelli, Guaglione (vinse il Festival di Napoli), La musica è finita, Non ho l'età. Per Carosone scrisse Caravan Petrol, O Sarracino, Tu vu x.com