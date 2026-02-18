Meningite fulminante Usl Umbria 1 | Fase conclusiva dell' indagine epidemiologica

La Usl Umbria 1 ha comunicato che l’indagine epidemiologica sulla morte di una bambina di 5 mesi, deceduta ieri a Perugia per meningite fulminante da meningococco, sta per concludersi. La famiglia della piccola ha già ricevuto le prime visite di controllo, mentre le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione del batterio tra i contatti stretti. I risultati delle analisi e delle verifiche sul territorio saranno resi noti nei prossimi giorni. La zona interessata resta sotto stretta sorveglianza.

Avviata la profilassi in via cautelativa delle persone presenti in ospedale negli orari di accesso della bambina deceduta nel pomeriggio del 17 febbraio Nella nota viene specificato che "la meningite da meningococco è una malattia infettiva che viene trasmessa attraverso il contatto aereo stretto da persona a persona, è un germe molto labile al di fuori dell'organismo umano e non è necessaria alcuna sanificazione ambientale. Il periodo di incubazione è di 2-10 giorni ma la contagiosità è limitata ai 7 giorni precedenti l'insorgenza dei primi sintomi". La direzione della Usl Umbria 1 ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della piccola "in questo momento di grande dolore".