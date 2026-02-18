Romagna | Parliamo della mia Salute riparte a Castel San Pietro con focus su prevenzione e benessere

A Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, il ciclo di incontri gratuiti “Parliamo della mia Salute” riprende a febbraio, per affrontare temi legati alla prevenzione e al benessere. La ripresa dell’evento, organizzata per coinvolgere i cittadini, mira a diffondere informazioni pratiche su come mantenere uno stile di vita sano. Un esempio concreto è la presenza di esperti che spiegano le strategie per ridurre i rischi legati a malattie comuni.

Salute in Romagna: Un Ciclo di Incontri per Promuovere il Benessere a Castel San Pietro. A Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, riprende a febbraio il ciclo di incontri gratuiti “Parliamo della mia Salute”, un’iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita sano. Il progetto, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’Azienda USL di Imola e diverse associazioni del territorio, offrirà un percorso di approfondimento su temi cruciali per la salute e il benessere. Un’Iniziativa Collaborativa per la Salute della Comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Monteforte Irpino: “Sentieri della Salute” promuove benessere con cammini urbani e naturalistici per la prevenzione.Monteforte Irpino lancia “Sentieri della Salute”, un progetto che invita la gente a camminare nei percorsi urbani e naturalistici del paese.

