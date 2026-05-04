Rinnovo della carreggiata stradale partito il cantiere in via Gaiano

Questa mattina, il sindaco di Osimo e l’assessore ai lavori pubblici hanno effettuato un sopralluogo in via Gaiano, dove è iniziato un cantiere per il rinnovo della carreggiata stradale. L’intervento interesserà l’intera strada e prevede lavori di ristrutturazione e miglioramento delle superfici. La presenza delle autorità comunali ha accompagnato l’avvio ufficiale dei lavori, che dureranno alcune settimane.

OSIMO – Sopralluogo nella mattinata di oggi del sindaco di Osimo, Michela Glorio con l’assessore ai lavori pubblici Jacopo Angeletti in via Gaiano, dove è partito un importante cantiere che rinnoverà tutta la carreggiata stradale. Si tratta di circa 2,7 km di strada che collega due provinciali.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta al centro della carreggiata Pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa, i lavori sono iniziati: il cantiere restringe la carreggiataMilano, 10 aprile 2026 – È iniziata la seconda fase dei lavori per la pista ciclabile sul cavalcavia della Ghisolfa, a Milano, ed è cambiata la... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sicurezza stradale, lavori in corso in via Roma a Capistrello: nuova segnaletica orizzontale; Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 2 e domenica 3 maggio. Le informazioni su come ottenere il nuovo documento; Abbandona pneumatici in una strada di periferia, ma le fototrappole lo incastrano: denunciato un uomo; Ripi, Sementilli punta alla conferma: D'Arpino e Giorgi sulla sua strada. Il rinnovo della patente per persone con sclerosi multipla e disabilità sarà più sempliceLa legge di riforma del Codice della Strada ha delegato il Governo a intervenire per una semplificazione del rinnovo della patente per conducenti con disabilità, patologie neurologiche e diabetici La ... disabili.com Rinnovo Consiglio Direttivo Pro Loco Montepiano 2026–2029 Si sono concluse stamani le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montepiano. Dagli atti allegati risulta aver partecipato al voto n. 117 associati (su un totale di 190 aventi d - facebook.com facebook In occasione del #safeday2026 #Accredia condivide il rinnovo della convenzione con @inail_gov per accesso e uso dei dati sulle imprese certificate sotto #accreditamento UNI EN ISO 45001. Approfondisci qui il valore della #certificazioneaccreditata: tinyurl.c x.com