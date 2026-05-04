Rinnovo della carreggiata stradale partito il cantiere in via Gaiano

Da anconatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, il sindaco di Osimo e l’assessore ai lavori pubblici hanno effettuato un sopralluogo in via Gaiano, dove è iniziato un cantiere per il rinnovo della carreggiata stradale. L’intervento interesserà l’intera strada e prevede lavori di ristrutturazione e miglioramento delle superfici. La presenza delle autorità comunali ha accompagnato l’avvio ufficiale dei lavori, che dureranno alcune settimane.

OSIMO – Sopralluogo nella mattinata di oggi del sindaco di Osimo, Michela Glorio con l’assessore ai lavori pubblici Jacopo Angeletti in via Gaiano, dove è partito un importante cantiere che rinnoverà tutta la carreggiata stradale. Si tratta di circa 2,7 km di strada che collega due provinciali.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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