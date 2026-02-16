Chi c'è dietro gli attacchi ai treni Piantedosi | È terrorismo

Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha spiegato che gli attacchi ai treni di sabato scorso sono opera di persone esperte. La sua valutazione deriva dal modo in cui sono stati effettuati i sabotaggi, che richiedono competenze tecniche specifiche. Donnarumma ha anche affermato che si tratta di un atto di terrorismo, evidenziando la gravità del gesto e l’intenzione di destabilizzare il servizio ferroviario.

Secondo l'ad di Fs, Stefano Donnarumma dietro gli attacchi ai treni di sabato scorso ci sono persone esperte. Mentre la procura di Roma attende la prima informativa della Polfer e della Digos, il ministro dell'Interno Piantedosi parla di atti di "terrorismo" e di una presunta "saldatura tra islam e antagonisti".🔗 Leggi su Fanpage.it Attacchi sincronizzati ai treni, pista anarchica anti-Olimpiadi: aperta un'inchiesta per terrorismo Due attacchi coordinati hanno colpito i treni in due regioni diverse questa mattina. Iran, le proteste in diretta, Trump ai manifestanti: "Gli aiuti arriveranno presto". Teheran all'ONU: "USA vogliono attaccarci" Le proteste in Iran continuano, con diverse vittime tra i manifestanti.