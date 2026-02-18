Referendum giustizia Ferrari Cgil | Riforma favorirà criminali e corrotti Nordio vuole giudici deboli
Christian Ferrari, segretario con-federale della Cgil, afferma che la riforma della giustizia potrebbe favorire criminali e corrotti, poiché il ministro Nordio spinge per giudici meno autonomi. Ferrari critica la proposta, sostenendo che indebolisce l’indipendenza dei tribunali e rischia di compromettere i processi equi. In un’intervista, sottolinea come le modifiche potrebbero rendere più facile per i malviventi sfuggire alla giustizia, mentre i giudici si troverebbero più sotto pressione.
Christian Ferrari, segretario con-federale Cgil, commenta a Fanpage.it le ultime polemiche sul referendum della giustizia e spiega, dal suo punto di vista, perché la riforma mina gravemente l'autonomia e l'indipendenza dei giudici.🔗 Leggi su Fanpage.it
Referendum Giustizia, Silvia Albano: "Correnti non sono un virus, Meloni vuole magistrati più deboli e isolati"Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica, dice chiaramente che voterà No al referendum sulla Giustizia.
Referendum giustizia, Schlein e Conte dicono No: "Governo vuole sfuggire ai controlli", "Torna la casta"Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ha suscitato forti divisioni politiche.
