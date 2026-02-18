Referendum giustizia Ferrari Cgil | Riforma favorirà criminali e corrotti Nordio vuole giudici deboli

Christian Ferrari, segretario con-federale della Cgil, afferma che la riforma della giustizia potrebbe favorire criminali e corrotti, poiché il ministro Nordio spinge per giudici meno autonomi. Ferrari critica la proposta, sostenendo che indebolisce l’indipendenza dei tribunali e rischia di compromettere i processi equi. In un’intervista, sottolinea come le modifiche potrebbero rendere più facile per i malviventi sfuggire alla giustizia, mentre i giudici si troverebbero più sotto pressione.

Christian Ferrari, segretario con-federale Cgil, commenta a Fanpage.it le ultime polemiche sul referendum della giustizia e spiega, dal suo punto di vista, perché la riforma mina gravemente l'autonomia e l'indipendenza dei giudici.🔗 Leggi su Fanpage.it

