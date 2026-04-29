Il Parlamento ha approvato il disegno di legge riguardante Roma Capitale, con il voto favorevole di alcuni e l’astensione di altri. La premier ha commentato l’episodio criticando il Partito Democratico, definendo il suo atteggiamento di fronte alla riforma come uno “stupore e amarezza”. Ha sottolineato che il Pd non ha partecipato al voto nonostante fosse stato inviato un invito a condividere la proposta, che mira a rafforzare le funzioni istituzionali della città.

“È impossibile accogliere l'invito del Pd a fare riforme condivise, se poi è lo stesso Pd a non votare una riforma condivisa e che rafforza il ruolo istituzionale della Capitale, a prescindere da chi la governa oggi e la governerà domani”. Questo il duro commento di Giorgia Meloni al termine dell’approvazione,in prima lettura, alla Camera del ddl costituzionale su Roma Capitale su cui il Pd si è astenuto. “Oggi si interrompe un processo costituente, e i responsabili di questa scelta hanno nomi e cognomi. Il Pd e il sindaco Gualtieri dovranno rendere conto di questa scelta di fronte ai cittadini", ha aggiunto il presidente del Consiglio che ha ricordato come la riforma costituzionale preveda un rafforzamento del ruolo di Roma Capitale e attribuisce al Campidoglio dei veri e propri poteri legislativi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primo ok al ddl Roma Capitale. Meloni attacca il Pd: “Stupore e amarezza per l’astensione”

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