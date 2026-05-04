Riflessi ondulati | a Muggia la personale del fotografo Enrico Panusca

A Muggia si apre una nuova esposizione fotografica intitolata “Riflessi Ondulati”, a cura del fotografo Enrico Panusca. La mostra sarà visitabile a partire da giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18, e si svolge nel centro della città. L’esposizione presenta una serie di immagini che esplorano i giochi di riflesso e l’interazione tra arte e fotografia.

Arte e fotografia incontrano il gusto nel cuore della città con la mostra fotografica “Riflessi Ondulati” di Enrico Panusca, che sarà inaugurata giovedì 14 maggio 2026 alle ore 18.30 presso la pizzeria ristorante Marconi, in piazza Guglielmo Marconi 5 a Muggia. L’esposizione è curata da Le Vie.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Scatti iconici e unici: è morto Enrico Valentini, fotografo di un’epoca. “Per tutti il maestro”Terni, 24 febbraio 2026 – È morto a Terni, all'età di 89 anni, il noto fotografo umbro Enrico Valentini, per tutti “il maestro”. Leggi anche: iOS 26.4: arriva la funzione per eliminare i riflessi del Liquid Glass Altri aggiornamenti Si parla di: A Muggia Riflessi Ondulati: la fotografia di Enrico Panusca al Marconi; Si conclude al Teatro dell’Angelo di Trieste il progetto musical-teatrale La musica è luce.