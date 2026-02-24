Scatti iconici e unici | è morto Enrico Valentini fotografo di un’epoca Per tutti il maestro

Enrico Valentini, fotografo di grande talento, è deceduto a Terni all'età di 89 anni a causa di una lunga malattia. La sua passione per le immagini ha portato alla creazione di scatti iconici e riconoscibili, apprezzati da generazioni di appassionati. La sua macchina fotografica lo accompagnava ovunque, catturando momenti autentici e spontanei. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della fotografia umbra e italiana.

Terni, 24 febbraio 2026 – È morto a Terni, all'età di 89 anni, il noto fotografo umbro Enrico Valentini, per tutti “il maestro”. Fra gli scatti più ricordati, quelli a Brigitte Bardot nell'agosto del 1961 sulle sponde del lago di Piediluco. Quando l'attrice francese era in Umbria per alcune riprese del film 'Vita Privata’ con Marcello Mastroianni. La carriera. Nato a Metz (Francia) nel 1937, all'età di due anni si era trasferito a Terni e nella sua lunga carriera ha collaborato con testate nazionali e locali, La Nazione, Il Corriere della Sera, Il Tempo, La Stampa, La Repubblica, Il Messaggero, Il Giornale dell'Umbria, periodici e agenzie di stampa nazionali, fra cui Ansa, ed estere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Terni, è scomparso il ‘Maestro’ Enrico Valentini: scatti d’autore che hanno segnato un’epocaEnrico Valentini, noto per aver realizzato immagini iconiche, è scomparso all’età di 89 anni a Terni.

Addio Maestro, con la morte di Enrico Valentini Terni perde il suo sguardo sul mondoEnrico Valentini, noto insegnante locale, è morto lasciando un vuoto a Terni, dove aveva formato generazioni con passione e dedizione.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L’arte e la magia dietro gli scatti delle Olimpiadi: i momenti più iconici di Milano Cortina attraverso le fotografie; Le 10 cose da fare a Torino questo weekend (20/21/22 Febbraio 2026); Giovanni Gastel torna a Milano | 250 scatti raccontano il maestro della fotografia italiana.

L’arte e la magia dietro gli scatti delle Olimpiadi: i momenti più iconici di Milano Cortina attraverso le fotografieEmozioni, sport e dietro le quinte raccontati attraverso gli scatti dei fotografi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 ... iodonna.it

BAFTA 2026: i look più iconici in 10 scatti imperdibiliDa Kate Middleton a Teyana Taylor, passando per Paul Mescal e Emma Stone: ecco gli outfit più eleganti, audaci e memorabili della serata ... iodonna.it

Morto Enrico Valentini, con i suoi scatti ha raccontato l’Umbria ow.ly/BsJm106uZTR #tuttoggi #Cronaca #Terni x.com

È morto Enrico Valentini, il "Maestro". Era nato in Francia nel 1937 ( aveva 89 anni) ma era ormai ternano d'adozione. Fotografo d'assalto è stato per anni alla Nazione, il quotidiano di Firenze, riprendendo immagini della città che amava profondamente. Scatti - facebook.com facebook