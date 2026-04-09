Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 26.4, che include una nuova funzione per eliminare i riflessi causati dall’interfaccia Liquid Glass. La modifica permette agli utenti di migliorare l’aspetto dello schermo e ridurre i fastidi provocati dall’effetto riflettente. L’aggiornamento è disponibile su tutti i dispositivi compatibili con la versione più recente del sistema operativo Apple.

Apple ha rilasciato l’aggiornamento iOS 26.4, introducendo una nuova opzione di personalizzazione pensata per mitigare le criticità visive legate all’interfaccia Liquid Glass. La modifica permette agli utenti di gestire i bagliori e la luminosità delle animazioni grafiche, offrendo un ulteriore passo verso la riduzione dell’effetto vetro che caratterizza il design del sistema operativo. Il nuovo strumento, denominato Riduci effetti luminosi, mira a contenere i flash e le luci improvvise generate dalle transizioni tra le pagine. Per attivarlo, è necessario navigare nel menu Impostazioni, selezionare la sezione Accessibilità e successivamente entrare in Schermo e dimensioni testo, dove si trova l’apposito interruttore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iOS 26.4: arriva la funzione per eliminare i riflessi del Liquid Glass

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