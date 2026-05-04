Rifiuti Pianazze | la Provincia boccia la delocalizzazione dell’impianto

La Provincia ha deciso di non autorizzare la delocalizzazione dell’impianto di gestione rifiuti previsto nelle Pianazze. La decisione è stata comunicata dopo aver valutato le proposte di spostamento, che sono state respinte. I residenti nelle zone vicine esprimono preoccupazioni per possibili rischi sanitari legati alla presenza dell'impianto, anche se non sono stati ancora specificati dettagli su eventuali rischi o misure di sicurezza.

? Cosa scoprirai Perché la Provincia ha negato lo spostamento dell'impianto alle Pianazze?. Quali rischi sanitari preoccupano i residenti vicino al sito rifiuti?. Come intendono la maggioranza di gestire i problemi dell'impianto?. Dove potrebbero essere localizzate le nuove aree per la logistica?.? In Breve Opposizione guidata da Tinfena, Cattani, Pietrobono e Regoli contesta norme igieniche e sicurezza.. Vincoli regionali vietano impianti a meno di 200 metri da abitazioni e corsi d'acqua.. Recenti incendi e ritrovamento ordigni bellici aumentano la tensione nei quartieri limitrofi.. Maggioranza propone potenziamento controlli Asl e Arpal invece di spostare l'attività produttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rifiuti Pianazze: la Provincia boccia la delocalizzazione dell’impianto Notizie correlate Il rogo delle Pianazze, la protesta del sindaco: “Pronta a incatenarmi per la delocalizzazione”Arcola (La Spezia), 24 marzo 2026 – Pronta a incatenarsi per ottenere la delocalizzazione dell’impianto. "Nessun pericolo per la salute". L’impianto delle Pianazze finisce sotto la lente di Arpal"La Provincia guarda oltre l’emergenza: è infatti al lavoro per trovare una soluzione strutturale per garantire il bene di tutta la comunità". Altri aggiornamenti Temi più discussi: Impianto rifiuti Pianazze, opposizione in Provincia: Incomprensibile la bocciatura della delocalizzazione; Impianto per i rifiuti : Potenziare i controlli nella zona delle Pianazze; Impianto Pianazze, stop alla delocalizzazione: il centrosinistra attacca la Provincia; Impianto Specchia, il Pd: Gli abitanti delle Pianazze meritano risposte, non rinvii. Commissione convocata con tempismo che parla da solo. Impianto rifiuti Pianazze, opposizione in Provincia: Incomprensibile la bocciatura della delocalizzazioneImpianto rifiuti Pianazze, opposizione in Provincia: Incomprensibile la bocciatura della delocalizzazione ... msn.com Impianto per i rifiuti : Potenziare i controlli nella zona delle PianazzeL’ordine del giorno approvato dalla maggioranza del Consiglio provinciale. Verifiche a campione anche sulla qualità della raccolta differenziata. quotidiano.net L'@ngolo del S@pere La colpa è del Bayon Non c'è giorno che nei social, non vengano messi post e foto che descrivono angoli di città, dove i rifiuti, la spazzatura, la fanno da padroni. Spesso appaiono foto che farebbero sorridere se non ci fosse da preoccu - facebook.com facebook