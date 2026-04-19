Nessun pericolo per la salute L’impianto delle Pianazze finisce sotto la lente di Arpal

L’impianto delle Pianazze è stato oggetto di controlli da parte di Arpal, che ha dichiarato che non ci sono rischi per la salute pubblica. La Provincia sta inoltre valutando proposte a lungo termine per risolvere definitivamente la situazione e assicurare la sicurezza della comunità. Non sono stati segnalati problemi immediati, ma l’attenzione rimane alta per garantire un intervento stabile e duraturo.

"La Provincia guarda oltre l’emergenza: è infatti al lavoro per trovare una soluzione strutturale per garantire il bene di tutta la comunità". Il tema trattato nell’ultima seduta della Commissione Ambiente della Provincia della Spezia è stato l’impianto di trattamento dei rifiuti in località Groppolo alle Pianazze. Un argomento che si è reso di stretta attualità tenendo conto dei due incendi che si sono propagati nelle scorse settimane e la richiesta avanzata dal Comune di Arcola di trovare una soluzione alla difficile convivenza degli abitanti con la struttura dove si procede al trattamento del rifiuto secco. Jacopo Ruggia (nella foto) capogruppo della Lega nel consiglio provinciale e presidente della Commissione Ambiente ha voluto intanto ringraziare Arpal per il prezioso e puntuale lavoro di monitoraggio svolto sull’impianto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Nessun pericolo per la salute". L’impianto delle Pianazze finisce sotto la lente di Arpal Notizie correlate Pierina, si torna in aula: sotto la lente finisce il ‘profilo’ di Manuela BianchiRimini, 23 marzo 2026 – Sarebbe dovuto essere per Dassilva il giorno per dire alla Corte d’Assise la propria verità. Solofra, imprenditore assolto: mancava l’AUA ma nessun pericolo per la saluteSecondo quanto ricostruito, l’indagine prende avvio circa due anni fa, quando la Forestale si presenta nell’azienda per effettuare controlli... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Parchi giochi e pesticidi, i dati confermano il calo dei residui: Nessun pericolo per la salute dei bambini; Crisi del gas, Edison: Nessun rischio per l’Italia, possiamo compensare la mancanza di Gnl; Nessun pericolo per la salute. L’impianto delle Pianazze finisce sotto la lente di Arpal; Turismo, Petacciato sfida la frana: nessun pericolo e strade sicure. Parchi giochi e pesticidi, i dati confermano il calo dei residui: Nessun pericolo per la salute dei bambiniBOLZANO. L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha concluso il ciclo di rilevamenti 2025 relativo alla presenza di residui di prodotti fitosanitari nei parchi giochi pubblici della provincia. L'attività, ... ildolomiti.it Carne equina. Balduzzi: Nessun pericolo per la salute. Nasce l’anagrafe sanitaria equidiL’Anagrafe servirà a tracciare la storia dell’animale, evitando in questo modo il rischio di clandestinità che sottrae gli animali ai controlli sanitari, oltre ad esporli a maltrattamenti. Intanto i ... quotidianosanita.it Sono iniziati gli abbattimenti di questi cedri e altri alberi in un giardino pubblico di Alba (Cuneo). Alberi sani, nessun pericolo, ma la risposta in seguito alle lamentele è stata "riqualificazione dell'area verde". Io mi chiedo come si possa pensare di riqualificare u - facebook.com facebook