Il rogo delle Pianazze la protesta del sindaco | Pronta a incatenarmi per la delocalizzazione

Il sindaco di Arcola ha annunciato pubblicamente la propria disponibilità a incatenarsi per chiedere la delocalizzazione di un impianto industriale situato nelle Pianazze. La sua dichiarazione arriva in seguito alle proteste dei residenti e alle tensioni legate all’incendio che ha coinvolto la struttura. La situazione ha generato un acceso dibattito tra le parti coinvolte e le autorità locali.

Arcola (La Spezia), 24 marzo 2026 – Pronta a incatenarsi per ottenere la delocalizzazione dell’impianto. La sindaca Monica Paganini chiede «un’ operazione verità, un controllo tecnico dopo il quale qualcuno ci dica chiaramente cosa si lavora dentro l’impianto». Alle tre di notte, avuta notizia dell’ incendio, è arrivata sul posto e vi è rimasta fino a tarda mattinata. L’agitazione è tangibile e la sindaca sostiene che arriverà al punto di incatenarsi se le cose non cambieranno. La sua è una lotta che dura da anni per la delocalizzazione dell’impianto: aveva indicato un terreno circa tre anni fa, ma andò all’asta e l’azienda Specchia non riuscì ad aggiudicarselo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il rogo delle Pianazze, la protesta del sindaco: “Pronta a incatenarmi per la delocalizzazione” Articoli correlati Leggi anche: Impianto delle Pianazze: "Peracchini non rinvii. Subito la commissione" La protesta delle cozze: i pescivendoli napoletani sotto le finestre del sindaco Manfredi: “Allarme eccessivo sull’epatite”L’incubo del colera c’è, inutile negarlo, visti i precedenti di Napoli, risalenti alla metà degli anni Settanta, ma al momento non si parla neanche... Aggiornamenti e notizie su Il rogo delle Pianazze la protesta del... Discussioni sull' argomento Il rogo delle Pianazze, la protesta del sindaco: Pronta a incatenarmi per la delocalizzazione; La Spezia, incendio all'impianto trattamento rifiuti. Chiuso asilo nido in via precauzionale. Il rogo delle Pianazze, la protesta del sindaco: Pronta a incatenarmi per la delocalizzazioneLa furia della Paganini dopo l’ennesimo incidente nello stabilimento: Mi sono rivolta al Prefetto. Vogliamo essere ascoltati in Commissione ... lanazione.it La Spezia, incendio all’impianto di rifiuti alle Pianazze. Il Comune: Tenete chiuse le finestre, non raccogliete ortaggi da terraIl Comune di Arcola ha invitato a tenere chiuse le finestre e a non raccogliere nulla da terra a causa dell’incendio divampato alle Pianazze all’interno ... ilsecoloxix.it Un incendio notturno ha interessato un’ala dell’impianto di trattamento e separazione dei rifiuti nel quartiere delle Pianazze. Non ci sono stati feriti né intossicati, ma il Comune di Arcola - a titolo di precauzione - ha invitato prima «a tenere chiuse le finestre, per facebook