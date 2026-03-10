Qualiano nuovi rifiuti abbandonati in periferia | allarme in via Alfonso Morgera

A Qualiano, in via Alfonso Morgera, cittadini hanno segnalato l’abbandono di rifiuti misti, tra cui diluenti, vernici e altri materiali pericolosi. Questa situazione ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti della zona periferica, che hanno notato il proliferare di questi rifiuti abbandonati. La presenza di sostanze pericolose è stata segnalata alle autorità competenti.

Ancora rifiuti misti abbandonati nelle zone periferiche di Qualiano: in via Alfonso Morgera spuntano diluenti, vernici e altri materiali pericolosi, segnalati dai cittadini. Rifiuti speciali scaricati sul marciapiede. Una nuova segnalazione è arrivata questa mattina in redazione e conferma, ancora una volta, il crescente degrado che colpisce le zone periferiche di Qualiano. Questa volta l'ennesimo abbandono di rifiuti si è verificato in via Alfonso Morgera, dove qualcuno ha scaricato sul marciapiede un cumulo eterogeneo di scarti, mescolando rifiuti urbani a materiali potenzialmente pericolosi. Nell'immagine inviata dai cittadini si distinguono chiaramente lattine di diluenti, bidoni di vernice e altri contenitori che potrebbero contenere sostanze chimiche, oltre a vari materiali non identificati.