Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere tensione ad Aielli | sul posto i Carabinieri isolata l'area

Un uomo si è barricato nella sua abitazione nel centro di Aielli (L'Aquila) e minaccia di farsi saltare in aria con un ordigno. Sul posto i Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Isolata la zona, il sindaco Enzo Di Natale segue l'evoluzione della vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

