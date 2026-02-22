riduce la madre in fin di vita e si getta in mare in corso le ricerche

Un giovane di 20 anni ha aggredito la madre e si è poi gettato in mare, causando gravi ferite alla donna. La lite sembra essere scoppiata in un momento di tensione familiare, e il ragazzo è stato visto scappare immediatamente dopo l'aggressione. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche nel tratto di mare davanti al porto di Civitanova Marche, dove le telecamere hanno catturato l’istante in cui si è immerso. Le operazioni continuano senza sosta.

AGI - Sono riprese questa mattina, nello specchio d'acqua antistante il porto di Civitanova Marche, le ricerche di un ventenne, fuggito di casa ieri sera dopo aver aggredito la madre e che si è gettato in mare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'area. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Macerata: è tenuta in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Impegnati i sommozzatori dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della capitaneria di porto. Le ricerche erano iniziate ieri sera e poi sospese per il buio. Da quanto si è appreso, il giovane avrebbe litigato con la mamma, un'estetista di 53 anni, mentre erano in casa a Pollenza, in provincia di Macerata: l'ha colpita al volto a pugni e poi è fuggito in auto, lasciando il cellulare in casa e dirigendosi a Civitanova Marche, dopo la vettura è stata ritrovata al porto. 🔗 Leggi su Agi.it

Picchia la madre la sera del suo 20esimo compleanno: poi fugge e si getta in mare a CivitanovaRiccardo Merkuri ha aggredito la madre nella loro casa di Pollenza e poi è scappato, gettandosi in mare a Civitanova.

