Oggi in diverse città italiane si svolge una mobilitazione dei rider promossa dalla Cgil, con il coinvolgimento delle categorie Nidil, Filcams e Filt. Sono circa ottanta i rider coinvolti in presidi, manifestazioni e iniziative pubbliche per chiedere tutele e diritti nel settore. La protesta si svolge in varie località del paese, con eventi organizzati nelle principali città italiane.

La Cgil - assieme alle categorie di Nidil, Filcams e Filt - ha proclamato per oggi una giornata di mobilitazione nazionale dei rider con presìdi, manifestazioni e iniziative pubbliche nelle principali città. A Ravenna, questa mattina, si tiene alla Camera del lavoro di via Matteucci un’assemblea delle categorie interessate. Poi, si effettua una distribuzione di volantini nelle strade del centro città per informare, incontrare e dialogare con le persone. "Le recenti indagini della Procura di Milano hanno portato al commissariamento per sfruttamento lavorativo delle piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, riaccendendo i riflettori sul tema delle condizioni di lavoro dei rider. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mobilitazione per i rider: "In città sono ottanta. Servono tutele e diritti"

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